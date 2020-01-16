|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
С мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии - Тбилиси.
Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.
Как отмечается, первый такой рейс SkyUp состоится в мае. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен. В обратном направлении цена составит от 1341 гривен.
Самолеты будут выполнять рейсы в четверг и воскресенье.
Напомним, С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
С мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии - Тбилиси.
Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.
Как отмечается, первый такой рейс SkyUp состоится в мае. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен. В обратном направлении цена составит от 1341 гривен.
Самолеты будут выполнять рейсы в четверг и воскресенье.
Напомним, С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.