Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Как отмечается, первый такой рейс SkyUp состоится в мае. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен. В обратном направлении цена составит от 1341 гривен.

Самолеты будут выполнять рейсы в четверг и воскресенье.

Напомним, С 16 января 2020 года у SkyUp Airlines вступают в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.