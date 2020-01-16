|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:30
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании «Area1» предоставить данные о хакерской атаке на студию «Квартала 95», холдинг «Burisma» и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.
Об этом сообщает Украинская правда.
МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности «New York Times», распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности «Burisma Holdins» и студии «Квартала 95», для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.
Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по части 2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
— Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления. В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР, - говорится в сообщении.
Напомним, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании «Area1» предоставить данные о хакерской атаке на студию «Квартала 95», холдинг «Burisma» и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.
Об этом сообщает Украинская правда.
МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности «New York Times», распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности «Burisma Holdins» и студии «Квартала 95», для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.
Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по части 2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
— Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления. В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР, - говорится в сообщении.
Напомним, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.