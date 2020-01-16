Национальная полиция Украины просит Федеральное бюро расследований США и компании «Area1» предоставить данные о хакерской атаке на студию «Квартала 95», холдинг «Burisma» и другие украинские компании, а также приглашает ФБР войти в совместную следственную группу.

Об этом сообщает Украинская правда.

МВД отмечает, что ряд американских СМИ, в частности «New York Times», распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности «Burisma Holdins» и студии «Квартала 95», для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. Хакерские атаки якобы совершили спецслужбы РФ.

Департамент киберполиции НПУ начал уголовное производство по части 2 статьи 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

— Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления. В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР, - говорится в сообщении.

Напомним, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.