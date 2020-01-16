Сегодня, 16 января в Центральной районном суде Николаева должно было состояться судебное заседание по делу об укусе девушки бездомной собакой, однако по просьбе сторон судья перенесла заседание на другую дату.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укуса больной бешенством собаки, подала в суд на городской совет. Девушка требует от городского совета моральный ущерб в размере 500 тысяч гривен за бездействие органов власти по предотвращению распространения бешенства среди бездомных собак.

В ходе заседания судья Центрального районного суда Ольга Гуденко приняла решение закончить подготовительное заседание и начать рассмотрение дела уже в статусе досудебного.

После чего сторона истца и сторона ответчика просили суд перенести заседание на другую дату. Сторона истца сообщила, что необходимо изучить собранную информацию, а также сообщить свидетелям о проведении судебного заседания.

Заслушав мнение сторон судья приняла решение перенести заседание на 10 февраля 2020 года на 15:30.

Стоит отметить, что на судебное заседание не пришли представители коммунального предприятия Николаевского городского совета «Центр защиты животных». На вопрос судьи, почему сторона не явилась на заседание, представительница Николаевского горсовета ответила, что, возможно, это связано с недавней сменой руководства предприятия.

— Пока неизвестно, но там сейчас изменилось руководство. Наверное это и стало причиной? - сказала представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, главный специалист отдела кадров Анна Фурса.

Напомним, что к делу по иску жительницы Николаева Натальи Зайцевой, которая требует от городского совета 500 тысяч гривен компенсации после нападения бешеной собаки, третьими лицами привлекут Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области.