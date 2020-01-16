После новогодних праздников в Николаевский зоопарк привезли более полуторы тысяч сосен.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Часть деревьев будет переработана в щепу для подстилок и декораций, а часть использована в качестве витаминных добавок в рацион животных.

«В зоопарке идет активная работа по переработке сосен, которые нам привозят практически ежедневно городские службы. Непроданные деревца животным добавляют в качестве минеральной и витаминной добавки в рацион, а из использованных сосен путем переработки на специальном оборудовании получается отличная щепа. Она используется в качестве подстилки в вольерах, для декорации пешеходных тропинок, газонов, насыщая воздух вокруг полезными фитонцидами. За весь посленовогодний период в зоопарк было доставлено более 1500 штук. деревьев, за что мы и благодарим всех за оказанную помощь», – сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре в Николаевский зоопарк привезли долгожданных азиатских слонов