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Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0863, которым предусмотрено разрешение на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержали 338 парламентариев.
В частности, предусмотрены изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности», которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Напомним, в конце декабря прошлого года прокуратура Николаевщины решила установить пандусы почти во всех своих зданиях области за три дня.
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Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №0863, которым предусмотрено разрешение на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документ поддержали 338 парламентариев.
В частности, предусмотрены изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности», которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Напомним, в конце декабря прошлого года прокуратура Николаевщины решила установить пандусы почти во всех своих зданиях области за три дня.