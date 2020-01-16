Министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.

Об этом Анатолий Загороднюк написал в Facebook.

«На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ», — уточнил он.

В то же время Загороднюк напомнил, что возраст призыва — 18 лет — прописан в законе и никогда не менялся, поэтому указ президента Зеленского подписан в рамках законодательства.

«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем», — отметил министр.

Он отметил, что в апреле 2020 года повестки получат юноши от 20 лет.

«Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — пообещал Анатолий Загороднюк.

Напомним, в Офисе президента уточнили, что возраст призыва на срочную службу в 18 лет установлен, чтобы сравнить его с возрастом призыва на контракт.