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Министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.
Об этом Анатолий Загороднюк написал в Facebook.
«На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ», — уточнил он.
В то же время Загороднюк напомнил, что возраст призыва — 18 лет — прописан в законе и никогда не менялся, поэтому указ президента Зеленского подписан в рамках законодательства.
«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем», — отметил министр.
Он отметил, что в апреле 2020 года повестки получат юноши от 20 лет.
«Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — пообещал Анатолий Загороднюк.
Напомним, в Офисе президента уточнили, что возраст призыва на срочную службу в 18 лет установлен, чтобы сравнить его с возрастом призыва на контракт.
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Министр обороны Украины Анатолий Загороднюк заявил, что указ президента о призыве в армию 18 и 19-летних юношей не значит, что их будут призывать принудительно.
Об этом Анатолий Загороднюк написал в Facebook.
«На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ», — уточнил он.
В то же время Загороднюк напомнил, что возраст призыва — 18 лет — прописан в законе и никогда не менялся, поэтому указ президента Зеленского подписан в рамках законодательства.
«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем», — отметил министр.
Он отметил, что в апреле 2020 года повестки получат юноши от 20 лет.
«Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — пообещал Анатолий Загороднюк.
Напомним, в Офисе президента уточнили, что возраст призыва на срочную службу в 18 лет установлен, чтобы сравнить его с возрастом призыва на контракт.