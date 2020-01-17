Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте.

В свою очередь, к 2050 году компания планирует компенсировать весь ущерб окружающей среде, который она нанесла с начала функционирования в 1975 году.

Для достижения своей цели Microsoft разработал план из семи пунктов, которые обязуется соблюдать:

Основываться на научных знаниях и вычислениях.

Взять ответственность за причиненный окружающей среде ущерб: к 2030 году Microsoft планирует сократить свои вредные выбросы в атмосферу более чем наполовину, параллельно уничтожая больше имеющихся выбросов, чем компания будет выделять.

Инвестировать в технологии сокращения и устранения вредных для окружающей среды выбросов — на это компания потратит $1 млрд, выделяемых из специального Фонда климатических инноваций.

Помощь клиентам Microsoft по всему миру в сокращении выбросов, прежде всего за счет цифровых технологий.

Обеспечить действенную прозрачность — ежегодно Microsoft будет публиковать Отчет об устойчивом экологическом развитии, где будет рассказывать о программах компании в достижении отрицательного уровня эмиссии углерода.

Поддерживать политику по борьбе с вредными выбросами в атмосферу.

Поощрять своих сотрудников к содействию достижений целей компании.

Ранее сообщалось, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений.