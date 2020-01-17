|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24 грн
|24.35 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте.
В свою очередь, к 2050 году компания планирует компенсировать весь ущерб окружающей среде, который она нанесла с начала функционирования в 1975 году.
Для достижения своей цели Microsoft разработал план из семи пунктов, которые обязуется соблюдать:
Ранее сообщалось, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте.
В свою очередь, к 2050 году компания планирует компенсировать весь ущерб окружающей среде, который она нанесла с начала функционирования в 1975 году.
Для достижения своей цели Microsoft разработал план из семи пунктов, которые обязуется соблюдать:
Ранее сообщалось, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений.