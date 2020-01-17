Об этом сообщает Hromadske.

Украинская сторона настаивает на разведенние в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал hromadske второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Ранее стало известно, что украинская сторона определилась с тремя участками разведения сил на Донбассе. Озвучить их имели должны после согласования с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

В середине декабря 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона определилась со следующими участками разведения войск на Донбассе.