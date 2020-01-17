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На Николаевщине разыскивают несовершеннолетнего Паламар Виктора Васильевича 2002 года рождения, ученика III курса Еланецкого аграрного лицея, который 2 декабря 2019 года не пришел на пары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 150-175 см., Волосы темные, прямые, короткие, карие глаза. Был одет в темную куртку, синие джинсы, светлые кроссовки.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, срочно сообщить ее в Еланецкий отдел полиции по адресу: Еланец, улица Аграрная, 14 или по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, на Николаевщине разыскивают пропавшего в Вознесенске еще 17 августа несовершеннолетнего Аурелия Гонцу.
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На Николаевщине разыскивают несовершеннолетнего Паламар Виктора Васильевича 2002 года рождения, ученика III курса Еланецкого аграрного лицея, который 2 декабря 2019 года не пришел на пары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 150-175 см., Волосы темные, прямые, короткие, карие глаза. Был одет в темную куртку, синие джинсы, светлые кроссовки.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, срочно сообщить ее в Еланецкий отдел полиции по адресу: Еланец, улица Аграрная, 14 или по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.
Напомним, на Николаевщине разыскивают пропавшего в Вознесенске еще 17 августа несовершеннолетнего Аурелия Гонцу.