Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку канала ZIK из-за грубой лексики в эфире.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

— Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику, – говорится в сообщении.

В частности, в эфире телеканала 12 декабря 2019 в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря 2019 с 06:48 до 07:47) на слова, которые относятся к грубой лексики, был наложен звуковой сигнал.

Также записи телефонных разговоров фигурантов уголовного дела было продемонстрировано 12 декабря 2019 во время трансляции передачи Юлии Литвиненко в промежутках времени между 19:00 и 19:58 (с повтором 13 декабря 2019 с 05:48 до 06:48).

Ненормативную лексику было скрыто звуковым сигналом, кроме одного слова, которое было распространено в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.

— Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком части 2 статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков, – отметили в Нацсовете.

Напомним, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Новые коммуникации» («ZIK») и ООО «ТРК «112-ТВ» («112 Украина»), из-за зафиксированых в эфире признаков нарушения норм Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Закона Украины «Об информации».