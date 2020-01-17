Стало известно где в Николаеве будут организованы места для купания в день праздника Крещения Господа Бога.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как известно, 19 января текущего года Николаевская епархия Украинской православной церкви определила местом Крещения Нижнюю Набережную (малая лестница) с 11:00 до 13:00. В Крестном ходе примут участие около тысячи человек.

Сообщается, что в этот день будет работать временный спасательный пост на воде (дежурная смена - 10 спасателей, спасательный автомобиль и два плавсредства). Также, для оказания первой медицинской помощи будет работать передвижной медицинский пункт (бригада - 2 медработника).

Места традиционного отдыха населения на Крещение:

Корабельный район:

- парк «Богоявленский» (у источника с 10:00 до 13:00, примут участие около 200 человек);

- место отдыха «Чайка» (между улицей Новостроительной и улицей Ольшанцев).

Заводской район:

- река Южный Буг микрорайона Намыв по улице Лазурная, 1/7;

- «Областной яхт-клуб», улица Спортивная, 7;

- «МОО ФСО «Динамо» Украины», улица Спортивная, 15.

Стоит отметить, что на всех местах для купания будут работать спасатели и медики.Также, для обеспечения правопорядка в местах празднования на воде будут работать 100 пеших патрулей.

— Рекомендуем жителям города использовать для купания места, в которых организовано спасательные посты, - сказано в сообщении.

Напомним, что 16 января, в Николаеве в канун празднования Крещения водолазы провели очистку речного дна в местах погружения в воду горожан.