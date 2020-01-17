|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.95 грн
|27 грн
Стало известно где в Николаеве будут организованы места для купания в день праздника Крещения Господа Бога.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, 19 января текущего года Николаевская епархия Украинской православной церкви определила местом Крещения Нижнюю Набережную (малая лестница) с 11:00 до 13:00. В Крестном ходе примут участие около тысячи человек.
Сообщается, что в этот день будет работать временный спасательный пост на воде (дежурная смена - 10 спасателей, спасательный автомобиль и два плавсредства). Также, для оказания первой медицинской помощи будет работать передвижной медицинский пункт (бригада - 2 медработника).
Места традиционного отдыха населения на Крещение:
Корабельный район:
- парк «Богоявленский» (у источника с 10:00 до 13:00, примут участие около 200 человек);
- место отдыха «Чайка» (между улицей Новостроительной и улицей Ольшанцев).
Заводской район:
- река Южный Буг микрорайона Намыв по улице Лазурная, 1/7;
- «Областной яхт-клуб», улица Спортивная, 7;
- «МОО ФСО «Динамо» Украины», улица Спортивная, 15.
Стоит отметить, что на всех местах для купания будут работать спасатели и медики.Также, для обеспечения правопорядка в местах празднования на воде будут работать 100 пеших патрулей.
— Рекомендуем жителям города использовать для купания места, в которых организовано спасательные посты, - сказано в сообщении.
Напомним, что 16 января, в Николаеве в канун празднования Крещения водолазы провели очистку речного дна в местах погружения в воду горожан.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Стало известно где в Николаеве будут организованы места для купания в день праздника Крещения Господа Бога.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, 19 января текущего года Николаевская епархия Украинской православной церкви определила местом Крещения Нижнюю Набережную (малая лестница) с 11:00 до 13:00. В Крестном ходе примут участие около тысячи человек.
Сообщается, что в этот день будет работать временный спасательный пост на воде (дежурная смена - 10 спасателей, спасательный автомобиль и два плавсредства). Также, для оказания первой медицинской помощи будет работать передвижной медицинский пункт (бригада - 2 медработника).
Места традиционного отдыха населения на Крещение:
Корабельный район:
- парк «Богоявленский» (у источника с 10:00 до 13:00, примут участие около 200 человек);
- место отдыха «Чайка» (между улицей Новостроительной и улицей Ольшанцев).
Заводской район:
- река Южный Буг микрорайона Намыв по улице Лазурная, 1/7;
- «Областной яхт-клуб», улица Спортивная, 7;
- «МОО ФСО «Динамо» Украины», улица Спортивная, 15.
Стоит отметить, что на всех местах для купания будут работать спасатели и медики.Также, для обеспечения правопорядка в местах празднования на воде будут работать 100 пеших патрулей.
— Рекомендуем жителям города использовать для купания места, в которых организовано спасательные посты, - сказано в сообщении.
Напомним, что 16 января, в Николаеве в канун празднования Крещения водолазы провели очистку речного дна в местах погружения в воду горожан.