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Родители могут получить консультацию специалистов ИРЦ по собственному желанию, рекомендации врачей, совету педагогов, социальных работников, психологов или воспитателей.
Нужно ли направление в ИРЦ и в какой именно центр обращаться?
Каждый из родителей ребенка (в случае необходимости), в том числе и с особыми образовательными потребностями (далее - ООП), в возрасте от 2 до 18 лет, может обратиться за консультацией или помощью к специалистам ИРЦ по месту жительства с целью получить качественные образовательные услуги в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования и других учебных заведениях.
ИРЦ предоставляет услуги детям с ООП, которые проживают (учатся) в соответствующей объединенной территориальной общине (районе), городе (районе города) при условии предоставления письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей ребенка (приложение 1) и/или его личного заявления о проведении комплексной оценки, а также при условии предоставления письменного согласия на обработку персональных данных ребенка (приложение 2).
Центр проводит комплексную оценку не позднее, чем в течение месяца с момента подачи письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей и/или его личного заявления (для детей от 16 до 18 лет) по проведению комплексной оценки развития ребенка.
В случае отсутствия ИРЦ в соответствующей объединенной территориальной общине (районе), городе (районе города) по месту жительства (учебы) ребенка, родители (один из родителей) или законные представители вправе обратиться в ближайшее ИРЦ.
В Николаевской области создано 23 ИРЦ (приложение 3).
Электронная подача заявки в ИРЦ
С целью повышения эффективности деятельности ИРЦ в 2019 году введена система автоматизации работы ИРЦ. С помощью системы автоматизации ИРЦ родители могут:
- подать заявление в ИРЦ в электронном виде, не выходя из дома;
- получить приглашение на прохождение комплексной оценки развития ребенка (адрес, дата, время);
- хранить заявление и заключение в электронном виде.
Для того, чтобы подать заявку в ИРЦ через автоматизированную систему, родителям необходимо:
1) перейти на сайт, найти необходимое заведение и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Если родители зарегистрированы то перейти к пункту 3;
2) заполнить необходимые поля, выделенные жирным шрифтом: e-mail, фамилия, имя, отчество (при наличии), тип (отец, мать, представитель), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), населенный пункт, улица, дом, квартира. На указанную родителями электронную почту придет логин и пароль для входа на сайт;
3) на странице нужного ИРЦ необходимо указать присланный родителям на электронную почту логин, пароль и нажать «Войти»;
4) для создания заявки на прием к ИРЦ нажать «Добавить», выбрать ИРЦ, указав регион и нужный ИРЦ, а затем нажать «Далее». На следующем шаге «Подача заявки» заполнить поля: населенный пункт, учебное заведение, в котором учится ребенок, и цель проведения комплексной оценки. Далее необходимо заполнить поля с данными о ребенке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи), при наличии - паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан ). Нажать «Сохранить»;
5) перечень заявок можно посмотреть на странице «Заявки»;
6) на странице «Календарь» появится информация, о дате и времени встречи в ИРЦ.
Первичный прием родителей и детей, в том числе с ООП в ИРЦ
Первичный прием родителей (одного из родителей) или законных представителей ребенка в ИРЦ проводит психолог, определяет время и дату проведения комплексной оценки и устанавливает наличие следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность родителей (одного из родителей) или законных представителей (паспорт гражданина Украины);
- свидетельство о рождении ребенка;
- индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью (в случае инвалидности);
- форма первичной учетной документации № 112/0 «История развития ребенка», утвержденная Министерством здравоохранения Украины;
- справка от детского врача-психиатра (в случае необходимости).
Если ребенок с особыми образовательными потребностями приобретает дошкольное, общее среднее или профессионально-техническое образование, к заявлению могут прилагаться:
1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с указанием динамики и качества усвоения знаний при обучении, подготовленная соответствующим педагогическим работником и утверждена руководителем соответствующего учебного заведения.
2. Тетради по родному языку, математике, результаты учебных достижений, рисунки.
3. Документы о дополнительных обследований ребенка.
При повторном обращении ребенка с особыми образовательными потребностями в центр подаются:
1. Предварительные рекомендации по проведению комплексной оценки.
2. Вывод соответствующих специалистов о результатах предоставления психолого-педагогической помощи с указанием динамики развития ребенка в соответствии с индивидуальной программой развития.
Что делать родителям после получения из ИРЦ заключения комплексной оценки развития ребенка?
Если после прохождения комплексной оценки развития ребенка в заключении рекомендовано инклюзивное обучение в соответствующем учебном заведении, согласно статье 20 Закона Украины «Об образовании» после обращения лица с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) или одного из родителей (законный представитель) в учреждение дошкольного образования, учреждение общего среднего образования или учреждение профессионально-технического образования, инклюзивная группа (класс) создается в обязательном порядке.
Лицо с ООП или один из родителей (законный представитель) ребенка предоставляет руководителю учебного заведения:
1) письменное заявление (в произвольной форме) об открытии инклюзивной группы (класса) в учебном заведении;
2) заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, которое выдается инклюзивно-ресурсным центром.
Инклюзивная группа (класс) в учебном заведении - группа / класс, где наряду с другими соискателями образования учатся одна или более лиц с ООП.
Прием лиц с ООП на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии, осуществляется с учетом прав и гарантий, определенных законодательством.
Приложения 1,2,3 размещены по ссылке
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Родители могут получить консультацию специалистов ИРЦ по собственному желанию, рекомендации врачей, совету педагогов, социальных работников, психологов или воспитателей.
Нужно ли направление в ИРЦ и в какой именно центр обращаться?
Каждый из родителей ребенка (в случае необходимости), в том числе и с особыми образовательными потребностями (далее - ООП), в возрасте от 2 до 18 лет, может обратиться за консультацией или помощью к специалистам ИРЦ по месту жительства с целью получить качественные образовательные услуги в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования и других учебных заведениях.
ИРЦ предоставляет услуги детям с ООП, которые проживают (учатся) в соответствующей объединенной территориальной общине (районе), городе (районе города) при условии предоставления письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей ребенка (приложение 1) и/или его личного заявления о проведении комплексной оценки, а также при условии предоставления письменного согласия на обработку персональных данных ребенка (приложение 2).
Центр проводит комплексную оценку не позднее, чем в течение месяца с момента подачи письменного заявления родителей (одного из родителей) или законных представителей и/или его личного заявления (для детей от 16 до 18 лет) по проведению комплексной оценки развития ребенка.
В случае отсутствия ИРЦ в соответствующей объединенной территориальной общине (районе), городе (районе города) по месту жительства (учебы) ребенка, родители (один из родителей) или законные представители вправе обратиться в ближайшее ИРЦ.
В Николаевской области создано 23 ИРЦ (приложение 3).
Электронная подача заявки в ИРЦ
С целью повышения эффективности деятельности ИРЦ в 2019 году введена система автоматизации работы ИРЦ. С помощью системы автоматизации ИРЦ родители могут:
- подать заявление в ИРЦ в электронном виде, не выходя из дома;
- получить приглашение на прохождение комплексной оценки развития ребенка (адрес, дата, время);
- хранить заявление и заключение в электронном виде.
Для того, чтобы подать заявку в ИРЦ через автоматизированную систему, родителям необходимо:
1) перейти на сайт, найти необходимое заведение и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Если родители зарегистрированы то перейти к пункту 3;
2) заполнить необходимые поля, выделенные жирным шрифтом: e-mail, фамилия, имя, отчество (при наличии), тип (отец, мать, представитель), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), населенный пункт, улица, дом, квартира. На указанную родителями электронную почту придет логин и пароль для входа на сайт;
3) на странице нужного ИРЦ необходимо указать присланный родителям на электронную почту логин, пароль и нажать «Войти»;
4) для создания заявки на прием к ИРЦ нажать «Добавить», выбрать ИРЦ, указав регион и нужный ИРЦ, а затем нажать «Далее». На следующем шаге «Подача заявки» заполнить поля: населенный пункт, учебное заведение, в котором учится ребенок, и цель проведения комплексной оценки. Далее необходимо заполнить поля с данными о ребенке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи), при наличии - паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан ). Нажать «Сохранить»;
5) перечень заявок можно посмотреть на странице «Заявки»;
6) на странице «Календарь» появится информация, о дате и времени встречи в ИРЦ.
Первичный прием родителей и детей, в том числе с ООП в ИРЦ
Первичный прием родителей (одного из родителей) или законных представителей ребенка в ИРЦ проводит психолог, определяет время и дату проведения комплексной оценки и устанавливает наличие следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность родителей (одного из родителей) или законных представителей (паспорт гражданина Украины);
- свидетельство о рождении ребенка;
- индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью (в случае инвалидности);
- форма первичной учетной документации № 112/0 «История развития ребенка», утвержденная Министерством здравоохранения Украины;
- справка от детского врача-психиатра (в случае необходимости).
Если ребенок с особыми образовательными потребностями приобретает дошкольное, общее среднее или профессионально-техническое образование, к заявлению могут прилагаться:
1. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с указанием динамики и качества усвоения знаний при обучении, подготовленная соответствующим педагогическим работником и утверждена руководителем соответствующего учебного заведения.
2. Тетради по родному языку, математике, результаты учебных достижений, рисунки.
3. Документы о дополнительных обследований ребенка.
При повторном обращении ребенка с особыми образовательными потребностями в центр подаются:
1. Предварительные рекомендации по проведению комплексной оценки.
2. Вывод соответствующих специалистов о результатах предоставления психолого-педагогической помощи с указанием динамики развития ребенка в соответствии с индивидуальной программой развития.
Что делать родителям после получения из ИРЦ заключения комплексной оценки развития ребенка?
Если после прохождения комплексной оценки развития ребенка в заключении рекомендовано инклюзивное обучение в соответствующем учебном заведении, согласно статье 20 Закона Украины «Об образовании» после обращения лица с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) или одного из родителей (законный представитель) в учреждение дошкольного образования, учреждение общего среднего образования или учреждение профессионально-технического образования, инклюзивная группа (класс) создается в обязательном порядке.
Лицо с ООП или один из родителей (законный представитель) ребенка предоставляет руководителю учебного заведения:
1) письменное заявление (в произвольной форме) об открытии инклюзивной группы (класса) в учебном заведении;
2) заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, которое выдается инклюзивно-ресурсным центром.
Инклюзивная группа (класс) в учебном заведении - группа / класс, где наряду с другими соискателями образования учатся одна или более лиц с ООП.
Прием лиц с ООП на обучение в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии, осуществляется с учетом прав и гарантий, определенных законодательством.
Приложения 1,2,3 размещены по ссылке
Пресс-релиз