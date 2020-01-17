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Уровень рождаемости в КНР в 2019 году составил 10,48 на тысячу населения — это самый низкий показатель в истории коммунистического Китая.
Как сообщает BBC со ссылкой на Государственное бюро статистики Китая, в 2019 году в стране родилось 14,65 миллионов детей, что почти на 600 тысяч меньше, чем в 2018 году.
При этом в связи с падением уровня смертности население КНР в целом возросло: сейчас, по оценкам Госбюро статистики, в Китае проживает 1,4 миллиарда человек, тогда как в 2018 году — 1,39 миллиарда.
Рождаемость в Китае с середины 1980-х годов в целом снижается. Как отмечает BBC, это связывают с демографической политикой страны, которая запрещала иметь более одного ребенка в семье.
Справка: Китай с 1970-х годов проводил политику «одна семья – один ребенок». В последние годы это правило распространялось только на треть населения. Двух детей, например, было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также семьям, проживающим в сельской местности, если их первый ребенок – девочка. В 2016 году в Китае политику «одна семья – один ребенок» отменили.
Напомним, в Николаевской области смертность превышает рождаемость почти в три раза.
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Уровень рождаемости в КНР в 2019 году составил 10,48 на тысячу населения — это самый низкий показатель в истории коммунистического Китая.
Как сообщает BBC со ссылкой на Государственное бюро статистики Китая, в 2019 году в стране родилось 14,65 миллионов детей, что почти на 600 тысяч меньше, чем в 2018 году.
При этом в связи с падением уровня смертности население КНР в целом возросло: сейчас, по оценкам Госбюро статистики, в Китае проживает 1,4 миллиарда человек, тогда как в 2018 году — 1,39 миллиарда.
Рождаемость в Китае с середины 1980-х годов в целом снижается. Как отмечает BBC, это связывают с демографической политикой страны, которая запрещала иметь более одного ребенка в семье.
Справка: Китай с 1970-х годов проводил политику «одна семья – один ребенок». В последние годы это правило распространялось только на треть населения. Двух детей, например, было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также семьям, проживающим в сельской местности, если их первый ребенок – девочка. В 2016 году в Китае политику «одна семья – один ребенок» отменили.
Напомним, в Николаевской области смертность превышает рождаемость почти в три раза.