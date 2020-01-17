Троих жителей Николаева, которые в 2015 году распространяли в городе и области листовки «Николаевская народная республика», приговорили к 5 и 6 годам тюрьмы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В суде доказано, что в августе 2015 года, накануне Дня независимости Украины, пятеро жителей Николаева изготовили и распространили в городе и области листовки «Николаевская народная республика» с картой территории Николаевской области с буквами «ННР», в которых содержались публичные призывы начинать активные действия за независимость Николаева в составе «Новороссии» по примеру жителей Крыма в марте 2014 и выйти из состава Украины.

Также призывалось освободить Николаев от влияния украинской власти и вернуть его в состав России, становиться участниками незаконных организаций, и помогать самопровозглашенным «Донецкой и Луганской народным республикам».

Суда первой инстанции признал всех фигурантов виновными и одному из фигурантов назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, трем - назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, еще одному - в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Не согласившись с решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу об отмене этого приговора, в том числе по основаниям неправильного применения закона Украины «Об уголовной ответственности», но её не удовлетворили.

Прокуратурой области снова внесен кассационную жалобу, по результатам рассмотрения которой было отменено решение Николаевского апелляционного суда в отношении трех лиц в части назначения наказания.

16 января 2020 коллегия судей Херсонского апелляционного суда трем жителям Николаева приговорила одного из фигурантов к 6 годам тюрьмы, а ещё двух - к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что Приазовский районный суд Запорожской области приговорил к 8-9 годам тюремного заключения троих уроженцев Донецкой и Луганской областей за сепаратизм и участие в террористической организации ДНР.