Правительство намерено бороться с нелегальной добычей стройматериалов, работать над детенизацией рынка труда в строительной отрасли и реформированием Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной сферы сегодня, 17 января, сообщает Интерфакс-Украина.

- Первое: мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально, без вреда для окружающей среды. Второе: мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было белым. Третье: мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, в первую очередь ГАСИ, – сказал премьер-министр.

По его словам, правительство изучает ситуацию с добычей стройматериалов и работает с правоохранительными органами над необходимыми документами.

- Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует, как выглядит, чтобы у нас была возможность максимально быстро принимать кадровые решения, – добавил Алексей Гончарук.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.

