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Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам и «выслужился» до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».
Правоохранителям стало известно, что он вернулся в Харьковскую область.
— Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города — железнодорожных путях и станциях, метрополитене, автовокзалах. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации «ЛНР», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали боевика и провели обыск в его доме, во время которого изъяли средства поражения.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что контрразведчики СБУ задержали артиллериста террористической организации «ЛНР», который обстреливал Счастье.
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Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам и «выслужился» до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».
Правоохранителям стало известно, что он вернулся в Харьковскую область.
— Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города — железнодорожных путях и станциях, метрополитене, автовокзалах. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации «ЛНР», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали боевика и провели обыск в его доме, во время которого изъяли средства поражения.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что контрразведчики СБУ задержали артиллериста террористической организации «ЛНР», который обстреливал Счастье.