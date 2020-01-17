Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой «ЛНР», который собирал данные о транспортных артериях Харькова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в 2014 году харьковчанин присоединился к боевикам и «выслужился» до командира взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Правоохранителям стало известно, что он вернулся в Харьковскую область.

— Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города — железнодорожных путях и станциях, метрополитене, автовокзалах. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации «ЛНР», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали боевика и провели обыск в его доме, во время которого изъяли средства поражения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что контрразведчики СБУ задержали артиллериста террористической организации «ЛНР», который обстреливал Счастье.