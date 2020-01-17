В Одессе правоохранители задержали 39-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске за мошенничество и подделку документов.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

- Сотрудники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции, работая в пределах одного из уголовных производств, задержали 39-летнего мужчину. При проверке его личных данных было установлено, что лицо находится в международном розыске Интерполом Республики Польша с 2017 года, - сказано в сообщении.

Установлено, что в своей стране поляк был уличен правоохранительными органами в мошеннических действиях и занимался подделкой официальных документов, за что суд постановил взять его под стражу.

- Однако злоумышленнику удалось не только избежать ареста, но и оказаться в соседнем государстве, - отметили в полиции.

Правоохранители обнаружили и изъяли у иностранца два паспорта гражданина Израиля, один из которых - с явными признаками подделки: фото настоящее, но чужие анкетные данные, а также - водительские удостоверения, выданные в Польше и Молдове на его имя.

Так, в настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

- В дальнейшем разыскиваемый будет помещен в СИЗО, пока будут продолжаться мероприятия по подготовке к экстрадиции его на родину, - сказано в сообщении.

Ранее сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.