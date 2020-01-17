|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
В Одессе правоохранители задержали 39-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске за мошенничество и подделку документов.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
- Сотрудники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции, работая в пределах одного из уголовных производств, задержали 39-летнего мужчину. При проверке его личных данных было установлено, что лицо находится в международном розыске Интерполом Республики Польша с 2017 года, - сказано в сообщении.
Установлено, что в своей стране поляк был уличен правоохранительными органами в мошеннических действиях и занимался подделкой официальных документов, за что суд постановил взять его под стражу.
- Однако злоумышленнику удалось не только избежать ареста, но и оказаться в соседнем государстве, - отметили в полиции.
Правоохранители обнаружили и изъяли у иностранца два паспорта гражданина Израиля, один из которых - с явными признаками подделки: фото настоящее, но чужие анкетные данные, а также - водительские удостоверения, выданные в Польше и Молдове на его имя.
Так, в настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.
- В дальнейшем разыскиваемый будет помещен в СИЗО, пока будут продолжаться мероприятия по подготовке к экстрадиции его на родину, - сказано в сообщении.
Ранее сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
В Одессе правоохранители задержали 39-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске за мошенничество и подделку документов.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
- Сотрудники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции, работая в пределах одного из уголовных производств, задержали 39-летнего мужчину. При проверке его личных данных было установлено, что лицо находится в международном розыске Интерполом Республики Польша с 2017 года, - сказано в сообщении.
Установлено, что в своей стране поляк был уличен правоохранительными органами в мошеннических действиях и занимался подделкой официальных документов, за что суд постановил взять его под стражу.
- Однако злоумышленнику удалось не только избежать ареста, но и оказаться в соседнем государстве, - отметили в полиции.
Правоохранители обнаружили и изъяли у иностранца два паспорта гражданина Израиля, один из которых - с явными признаками подделки: фото настоящее, но чужие анкетные данные, а также - водительские удостоверения, выданные в Польше и Молдове на его имя.
Так, в настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.
- В дальнейшем разыскиваемый будет помещен в СИЗО, пока будут продолжаться мероприятия по подготовке к экстрадиции его на родину, - сказано в сообщении.
Ранее сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.