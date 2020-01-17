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В Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах, сейчас умерших хоронят на нескольких кладбищах, где еще есть свободная земля - это Каменномостовское, Вознесенское, Богопольское, и кладбище на Подгороднянском шоссе.
Об этом идет речь в сюжете Объектив на телеканале НИС-ТВ.
Бывший управляющий местных кладбищ Федор Решетниченко рассказывает, что проблема с землей возникла уже давно.
- Бывали ситуации, я входил в положение родственников и мы делали подзахоронения, с могилой рядом. Я знаю, в Киеве так делают, - рассказал Федор Решетниченко.
Ежегодно в Первомайске умирают порядка тысячи людей. В 2019 году умерли почти 800 человек, земля на кладбищах заканчивается, рассказывают в управлении ЖКХ Первомайского городского совета. У города своей земли под кладбища нет, землю приходится покупать у собственников паев.
Начальник управления ЖКХ Первомайского горсовета Татьяна Троян рассказывает, что последний земельный участок под захоронения покупали за 90 тысяч гривен.
- Это был земельный пай, и горсовет с депутатами решили его купить. Но там место уже заканчивается, - сказала Татьяна Троян.
Проблема осложняется еще и тем, что у Первомайска до сих пор не установлены границы города, отмечает мэр Первомайска Людмила Дромашко.
- Все дело в том, что все земельные участки, которые находятся вокруг Первомайска, где можно было бы разместить такие объекты, они все распаеваны, поэтому приходится договариваться с владельцами земли. Другого выхода нет, - рассказывает Людмила Дромашко.
Рассматривают в мэрии и строительство крематория, но такое сооружение дорогостоящее.
- Строительство крематория на одну печь составляет 10 миллионов гривен. Это большие деньги, - отметила Татьяна Троян.
Напомним, в Первомайске на протяжении 20 лет не могут решить вопрос с утверждением границ города.
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В Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах, сейчас умерших хоронят на нескольких кладбищах, где еще есть свободная земля - это Каменномостовское, Вознесенское, Богопольское, и кладбище на Подгороднянском шоссе.
Об этом идет речь в сюжете Объектив на телеканале НИС-ТВ.
Бывший управляющий местных кладбищ Федор Решетниченко рассказывает, что проблема с землей возникла уже давно.
- Бывали ситуации, я входил в положение родственников и мы делали подзахоронения, с могилой рядом. Я знаю, в Киеве так делают, - рассказал Федор Решетниченко.
Ежегодно в Первомайске умирают порядка тысячи людей. В 2019 году умерли почти 800 человек, земля на кладбищах заканчивается, рассказывают в управлении ЖКХ Первомайского городского совета. У города своей земли под кладбища нет, землю приходится покупать у собственников паев.
Начальник управления ЖКХ Первомайского горсовета Татьяна Троян рассказывает, что последний земельный участок под захоронения покупали за 90 тысяч гривен.
- Это был земельный пай, и горсовет с депутатами решили его купить. Но там место уже заканчивается, - сказала Татьяна Троян.
Проблема осложняется еще и тем, что у Первомайска до сих пор не установлены границы города, отмечает мэр Первомайска Людмила Дромашко.
- Все дело в том, что все земельные участки, которые находятся вокруг Первомайска, где можно было бы разместить такие объекты, они все распаеваны, поэтому приходится договариваться с владельцами земли. Другого выхода нет, - рассказывает Людмила Дромашко.
Рассматривают в мэрии и строительство крематория, но такое сооружение дорогостоящее.
- Строительство крематория на одну печь составляет 10 миллионов гривен. Это большие деньги, - отметила Татьяна Троян.
Напомним, в Первомайске на протяжении 20 лет не могут решить вопрос с утверждением границ города.