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Основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.
Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.
В планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).
Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. И Маск подтвердил эту информацию.
Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.
Напомним, что гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.
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Основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе.
Об этом со ссылкой на Twitter Маска сообщает Cnet.
В планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).
Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году. И Маск подтвердил эту информацию.
Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.
Напомним, что гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.