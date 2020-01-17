Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что вопросы о возможном «давлении» на работников «Николаевэлектротранса», о котором ранее рассказал губернатор Александр Стадник, должен решать профсоюз предприятия, а не СБУ в Николаевской области.

Об этом мэр рассказал после презентация спортзала и столовой в школе №36, передаёт корреспондент НикВести.

Как известно, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что к нему обратились работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», которые пожаловались на ненадлежащую работу и давление. Он добавил, что связался с директором предприятия Владимиром Евтушенко и руководителем СБУ на Николаевщине Виталием Герсаком для решения вопроса.

В свою очередь мэр рассказал, что работники «Николаевэлектротранса» обратились к президенту Владимиру Зеленскому из-за «давления» на них, и добавил, что профсоюз компании должен сам решать внутренние вопросы в коллективе и привлекать к этому Службу безопасности Украины в Николаевской области, как это сделал губернатор Александр Стадник, — «уже слишком».

Однако городской голова добавил, что попросил директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко встретиться с главой ОГА и объяснить ему ситуацию на предприятии.

— Ко мне часть коллектива («Николаевэлектротранса» - прим.) обратилась с этим вопросом. Есть у них профсоюз, он должен решать какие-либо свои споры. Есть областной профсоюз, который взял эту ситуацию под контроль. Есть люди, которые написали на президента Украины. Президент опустил это по всем порядкам на главу ОГА. Я попросил руководителя «Николаевэлектротранса», чтобы он на следующей неделе встретился с главой ОГА и объяснил ситуацию на предприятии. Я думаю, что вопросами в коллективе должен заниматься профсоюз. Если местный профсоюз не может разобраться, то есть областной. Если он не может разобраться, то тогда уже депутаты горсовета могут провести.... Если есть в коллективе какие-то недоразумения, то туда СБУ направлять - кажется, что это уже слишком, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», депутат городского совета Владимир Евтушенко заявил, что к нему не обращались работники предприятия с жалобами на давление или ненадлежащую работу, о котором говорит глава ОГА Александр Стадник.