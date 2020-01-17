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Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия в США помиловал Джимми Флетчера Медерса, которого осудили по обвинению в убийстве.
Смертный приговор заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, пишет hromadske.
Отмечается, что Медерса помиловали за несколько часов до казни, которую запланировали на вечер 16 января.
— Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения, - говорится в сообщении.
Также Совет по помилованию руководствовался тем, что присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.
В 1989 году Медерса осудили за убийство сотрудника круглосуточного магазина Дона Андерсона, совершенное во время ограбления двумя годами ранее.
Напомним, что суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаид Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.
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Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия в США помиловал Джимми Флетчера Медерса, которого осудили по обвинению в убийстве.
Смертный приговор заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, пишет hromadske.
Отмечается, что Медерса помиловали за несколько часов до казни, которую запланировали на вечер 16 января.
— Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения, - говорится в сообщении.
Также Совет по помилованию руководствовался тем, что присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.
В 1989 году Медерса осудили за убийство сотрудника круглосуточного магазина Дона Андерсона, совершенное во время ограбления двумя годами ранее.
Напомним, что суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаид Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.