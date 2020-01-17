Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия в США помиловал Джимми Флетчера Медерса, которого осудили по обвинению в убийстве.

Смертный приговор заменили на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, пишет hromadske.

Отмечается, что Медерса помиловали за несколько часов до казни, которую запланировали на вечер 16 января.

— Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения, - говорится в сообщении.

Также Совет по помилованию руководствовался тем, что присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.

В 1989 году Медерса осудили за убийство сотрудника круглосуточного магазина Дона Андерсона, совершенное во время ограбления двумя годами ранее.

Напомним, что суд в пакистанском городе Мултан приговорил преподавателя университета Джунаид Хафиза к смерти по обвинению в богохульстве.