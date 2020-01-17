Релиз мобильного приложения «Дія», с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, на странице проекта «Дія» опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.

В декабре доступ к приложению «Дія» открыли для 5 тысяч украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.

Проект мобильного приложения «Дія» создается в сотрудничестве Министерством цифровой трансформации, с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанк и международной IT-компанией EPAM.

Идентификация тестировщиков — через BankID, а верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.

Напомним, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).