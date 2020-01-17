|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.05 грн
|24.4 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Релиз мобильного приложения «Дія», с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на странице проекта «Дія» опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.
В декабре доступ к приложению «Дія» открыли для 5 тысяч украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.
Проект мобильного приложения «Дія» создается в сотрудничестве Министерством цифровой трансформации, с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанк и международной IT-компанией EPAM.
Идентификация тестировщиков — через BankID, а верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.
Напомним, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Релиз мобильного приложения «Дія», с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, на странице проекта «Дія» опубликовали видео, согласно которому официальный релиз приложения состоится уже 30 января.
В декабре доступ к приложению «Дія» открыли для 5 тысяч украинцев. На стадии бета-тестирования приложение давало возможность хранить водительские права и техпаспорт на автомобиль в электронном формате. При этом полицейские обязаны принимать электронные документы так же, как и физические.
Проект мобильного приложения «Дія» создается в сотрудничестве Министерством цифровой трансформации, с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком ПриватБанк и международной IT-компанией EPAM.
Идентификация тестировщиков — через BankID, а верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.
Напомним, что вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта «Действие» («Государство в смартфоне»).