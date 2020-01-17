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Среди украинских спасателей набирает популярность новый челлендж, придуманный американскими пожарными.
Так, в полном боевом снаряжении, с кислородными баллонами, необходимо пролезть между ступенями штурмовой лестницы. Узкое отверстие имеет размер 25 на 30 сантиметров.
Эстафету от команды по пожарному кроссфиту «Тернопольские драконы» приняли сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области. Видео челленджа опубликовали на канале ведомства.
После выполнения задания николаевские спасатели передали эстафету дальше – коллегам из Запорожской и Одесской областей.
Ранее сообщалось, что на международных соревнованиях «Самый сильный пожарный-спасатель. Киев-2019» команда «Николаевские катраны» получила четвертое общекомандное место.
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Среди украинских спасателей набирает популярность новый челлендж, придуманный американскими пожарными.
Так, в полном боевом снаряжении, с кислородными баллонами, необходимо пролезть между ступенями штурмовой лестницы. Узкое отверстие имеет размер 25 на 30 сантиметров.
Эстафету от команды по пожарному кроссфиту «Тернопольские драконы» приняли сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области. Видео челленджа опубликовали на канале ведомства.
После выполнения задания николаевские спасатели передали эстафету дальше – коллегам из Запорожской и Одесской областей.
Ранее сообщалось, что на международных соревнованиях «Самый сильный пожарный-спасатель. Киев-2019» команда «Николаевские катраны» получила четвертое общекомандное место.