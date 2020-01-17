Среди украинских спасателей набирает популярность новый челлендж, придуманный американскими пожарными.

Так, в полном боевом снаряжении, с кислородными баллонами, необходимо пролезть между ступенями штурмовой лестницы. Узкое отверстие имеет размер 25 на 30 сантиметров.

Эстафету от команды по пожарному кроссфиту «Тернопольские драконы» приняли сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области. Видео челленджа опубликовали на канале ведомства.

После выполнения задания николаевские спасатели передали эстафету дальше – коллегам из Запорожской и Одесской областей.

Ранее сообщалось, что на международных соревнованиях «Самый сильный пожарный-спасатель. Киев-2019» команда «Николаевские катраны» получила четвертое общекомандное место.