Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство выплатит по 25 тысяч канадских долларов (19 тысяч долларов США) семьям своих погибших при крушении украинского самолета граждан.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«В качестве первого шага правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тысяч долларов (канадских, — прим.) за каждую жертву, на затраты с организации похорон и переездов», — сказал он.

По словам Джастина Трюдо, в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана.

«Это уникальная и беспрецедентная ситуация, которая возникла из-за международных санкций, наложенных на Иран и трудностей, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас», — заявил премьер

В то же время Джастин Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.

Напомним, 16 ноября представители Канады посетили место крушения самолета «Международных авиалиний Украины», чтобы заняться изучением обломков самолета.

Ранее Джастин Трюдо отметил, что для него и правительства Канады самым главным являются погибшие в катастрофе. По его словам, «могут пройти недели или месяцы» до того, как жертв вернут в Канаду для захоронения.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.

Среди погибших также было 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по 3 гражданина Германии и Великобритании.