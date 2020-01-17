Об этом говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Сообщается, что мужчина скончался на 28-м году жизни. Отмечается, что его рост составлял 67,08 см.

Согласно информации, у Хагендра последнее время были проблемы с сердцем. Кроме того, он болел астмой и пневмонией.