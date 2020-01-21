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Местные власти отказываются называть личность мужчины.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухане зарегистрирован новый случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.
Также комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Местные власти отказываются называть личность мужчины.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухане зарегистрирован новый случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.
Также комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.