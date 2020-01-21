У мужчины в американском штате Вашингтон диагностировали новый коронавирус, эпидемия которого в Китае уже привела к смерти по крайней мере шести человек.

Как сообщает The New York Times, мужчина почувствовал симптомы заболевания после поездки в регион вблизи китайского города Ухань, где и началась вспышка пока малоизвестной болезни. На прошлой неделе был госпитализирован с пневмонией, а в понедельник, 20 января, подтвердили, что заболевание вызвал новый коронавирус.