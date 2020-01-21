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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения «Сердца киборгов».
Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.
Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно «новейшими героями».
— Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю, - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.
За стойкость украинских защитников назвали «киборгами». Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.
Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.
Напомним, 20 января, в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева.
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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения «Сердца киборгов».
Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.
Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно «новейшими героями».
— Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю, - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.
Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.
За стойкость украинских защитников назвали «киборгами». Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.
Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.
Напомним, 20 января, в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева.