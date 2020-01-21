В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим в Донецком аэропорту воинам-киборгам и всем участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, панихида состоялась по инициативе Общественного объединения «Сердца киборгов».

Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Он отметил, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость Украинского государства, поэтому они являются действительно «новейшими героями».

— Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю, - сказал Епифаний, добавив, что украинские военные совершили подвиг ради родины, своей семьи и каждого украинца.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. В обороне аэропорта также принимали участие волонтеры и медики.

За стойкость украинских защитников назвали «киборгами». Они стали символом мужества и преданности идеалам свободной и независимой Украины.

Защищая Донецкий аэропорт, погибло более 200 украинских воинов, ранено более 500. Многие из них награждены государственными наградами, некоторые - посмертно.

Напомним, 20 января, в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева.