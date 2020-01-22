Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе своей речи она отметила, что осталось не так много времени для спасения планеты.

Текст выступления обнародован на сайте форума.

— Грета Тунберг говорит, что у нас меньше 8 лет, чтобы спасти планету, – говорится в сообщении.

Выступление Тунберг состоялось в рамках панельной дискуссии на тему: «Формирование устойчивого пути к общему будущему».

Активистка упомянула о докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) от 2018 года.

В нем говорится о лимите в 420 гигатонн выбросов парниковых газов, который, как подсчитали в ООН, есть у планеты. Если его не превышать, у человечества есть 67-процентный шанс того, что глобальные температуры не вырастут больше, чем на 1,5 градуса. Сейчас указанный «углеродный бюджет» уже сократился.

В связи с этим Тунберг предупредила, что если мир продолжит использовать “углеродный бюджет” в том же темпе, выделяя около 42 гигатонн CO2 в год, то рост температур на Земле не удастся удержать ниже критического уровня в 1,5 градуса Цельсия.

По словам активистки, при нынешних темпах «углеродный бюджет» будет исчерпан за 8 лет: сейчас он составляет «менее 340 гигатонн CO2».

— При сегодняшних уровнях выбросов этот оставшийся «бюджет» исчезнет менее чем за восемь лет. Эти цифры не чьи-либо мнения или политические взгляды. На данный момент — это лучшая доступная наука. Хотя многие ученые предполагают, что эти цифры являются слишком умеренными, они приняты Межправительственной группой экспертов по изменению климата, – подчеркнула Грета Тунберг.

Она выразила мнение, что более богатые страны должны сократить выбросы до нуля гораздо быстрее, чем ранее планировалось.

— Обратите внимание, что эти цифры носят глобальный характер, но все же никто ничего не говорит об аспектах справедливости, что абсолютно необходимо для того, чтобы Парижское соглашение работало в глобальном масштабе. А это означает, что более богатые страны должны сократить выбросы до нуля гораздо быстрее, а затем помочь более бедным странам сделать то же самое, чтобы люди в менее благополучных частях мира могли повысить свой уровень жизни… Большинство моделей предполагают, что будущие поколения, тем не менее, каким-то образом смогут выбрать сотни миллиардов тонн CO2 из воздуха с помощью технологий, которых сегодня не существует в требуемом масштабе. Возможно, это никогда не удастся, – заявила активистка.

Грета Тунберг подчеркнула, что «важно оставаться на температуре ниже 1,5 градусов по Цельсию», потому что из-за роста температуры «даже на 1 градус люди умирают от климатических изменений».

— С прошлого лета я озвучивала эти показатели почти в каждом выступлении. Но, честно говоря, не думаю, что когда-то видела, чтобы какие-либо медиа или представители властей рассказывали о них. И о том, что эти цифры означают. Я знаю, что вы не хотите рассказывать об этом. Я знаю, что вы не хотите говорить об этом, но уверяю вас, я буду продолжать повторять эти цифры, пока вы не начнете действовать, – добавила активистка.

Как сообщалось, Грета Тунберг покинула зал Всемирного экономического форума в Давосе сразу после того, как туда зашел американский президент Дональд Трамп.