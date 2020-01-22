Государственный концерн «Укроборонпром» показал военный беспилотный летательный аппарат «Берегиня» для разведывательных операций.

Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Детали: БПЛА разработан ОАО «Меридиан» им. С.П.Королева, входящего в состав «Укроборонпрома». Предприятие получило запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны в марте 2019 года.

Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.

— Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они (БПЛА - ред.) становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие, - сказано в сообщении..

Рама напечатана из карбона на 3D принтере, вес - до 2 килограмм.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. За 3 секунды набирает высоту 100 метров.

Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой камерами. Изображение с квадрокоптера передается пилоту и на наземную станцию. Сигнал передается по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.