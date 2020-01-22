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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении инспектору роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, который при задержании применил силу к водителю, из-за чего тот умер.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Как известно, в июле 2019 года в Кропивницком патрульные за нарушение правил дорожного движения задержали водителя, во время задержания мужчина умер.
Следствием установлено, что ночью 16 июля в городе Кропивницкий патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения. Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения и пытался покинуть место остановки. В ходе общения между правоохранителями и гражданином возник конфликт, в результате которого водителю сообщили об административном задержании и пытались надеть наручники. Из-за сопротивления работникам полиции один из патрульных применил к потерпевшему силу - сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалил на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановке сердца и смерти мужчины.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области.
В случае доказательства вины, подозреваемому полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении инспектору роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области, который при задержании применил силу к водителю, из-за чего тот умер.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Как известно, в июле 2019 года в Кропивницком патрульные за нарушение правил дорожного движения задержали водителя, во время задержания мужчина умер.
Следствием установлено, что ночью 16 июля в городе Кропивницкий патрульные остановили автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения. Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения и пытался покинуть место остановки. В ходе общения между правоохранителями и гражданином возник конфликт, в результате которого водителю сообщили об административном задержании и пытались надеть наручники. Из-за сопротивления работникам полиции один из патрульных применил к потерпевшему силу - сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалил на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановке сердца и смерти мужчины.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области.
В случае доказательства вины, подозреваемому полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.