В Николаевской области правоохранители совместно с инспекторами ГФС проверили более 120 заправок и изъяли из оборота 140 тонн горючего и прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении сказано, что в суд направлено 15 протоколов об административных правонарушениях по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП).

— Сегодня формируется положительная практика по привлечению к ответственности таких «теневых дельцов» и конфискации в доход государства изъятых у них горюче-смазочных материалов и оборудования. Так, Октябрьский районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен одного из жителей Николаевской области, который занимался розничной реализацией сжиженного газа без лицензии, сжиженный газ и газовый модуль конфискованы. Дальнейшую реализацию изъятого имущества осуществляет Главное территориальное управление юстиции в Николаевской области, - сказано в сообщении.

Ранее служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.