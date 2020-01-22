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В России из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину с подозрением на заболевание китайским вирусом нового типа, пассажирка прилетела рейсом из Китая.
Об этом пишет Сибирь.Реалии.
— Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация, - сообщили в аэропорту.
Власти страны пригласили специалистов Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, заявил на пресс-конференции заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
В России из аэропорта Хабаровска госпитализировали женщину с подозрением на заболевание китайским вирусом нового типа, пассажирка прилетела рейсом из Китая.
Об этом пишет Сибирь.Реалии.
— Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация, - сообщили в аэропорту.
Власти страны пригласили специалистов Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, заявил на пресс-конференции заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.