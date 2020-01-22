Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова раскритиковала компании, которые занимаются вывозом твердых бытовых отходов в Николаеве, отметив, что они не полностью выполняют свою работу.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома сегодня, 22 января, - передает корреспондент НикВести.

Заместитель директора компании «ВалАн» Анатолий Мельник во время обсуждения вопроса о вывозе ТБО отметил, что жители города не платят предприятию полную сумму за вывоз мусора.

— В один месяц уплачено, допустим, 80%, а в другой 75%. Работаем с каждым домом. Вывозим как положено, по графику, - рассказал Анатолий Мельник.

В свою очередь, секретарь горсовета заявила, что предприятия по вывозу мусора выполняют свою работу на 85%, а прочий мусор «оставляют возле мусорника».

— Не хотела поднимать этот вопрос, вы говорите, что на 85% примерно оплата. Я вам хочу сказать, вы работаете по 46 округу, там Дзержинского, вот вы и вывозите на 85%, а 15% вы оставляете возле мусорника. Ваше качество работы оставляет желать лучшего. Вам еще поднимать тарифы? - заявила Татьяна Казакова.

Напомним, что сегодня, 22 января, исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.