Совместные учения Украины и НАТО пройдут в Одессе в 5-9 октября этого года.

Об этом сообщает Думская.

Соответствующее соглашение подписали в середине января в Брюсселе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

Учения будут называться «Непоколебимая стойкость 2020» (Coherent Resilience 2020) и посвящены защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе.

Объекты критической инфраструктуры — предприятия и учреждения всех форм собственности таких отраслей, как энергетика, химическая промышленность, транспорт, банки и финансы, информационные технологии и телекоммуникации (электронные коммуникации), продовольствие, охрана здоровье, коммунальное хозяйство, которые являются стратегически важными для функционирования экономики и безопасности государства, общества и население. Выведение из строя или разрушение таких объектов может оказать влияние на национальную безопасность и оборону, природную среду, привести к значительным материальным и финансовым убыткам, человеческим жертвам.

Участники учений отработают реагирование на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

Всего в «Непоколебимой стойкости 2020» примут участие свыше 200 специалистов. С украинской стороны это будут представители двух десятков ведомств, в частности Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, МВД и органов системы МВД, Министерства энергетики и защиты окружающей природной среды, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства инфраструктуры, Министерства культуры, молодежи и спорта и др. Кроме того, к ним привлекут НАК «Нафтогаз Украины» и Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях будут представители центров передового опыта НАТО, в частности по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности, Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая требует согласованных действий. В течение учений органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение своевременно коммуницировать между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.

Напомним, что координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Николаевской области провела плановые тактико-специальные учения на одном из военных объектов вблизи города Вознесенск.