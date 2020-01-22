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59,8% опрошенных украинцев хотят работать официально, однако при этом часть заработной платы получать неофициально - «в конверте».
Об этом идет речь в общенациональном исследовании социологической службы «Центр Разумкова».
По данным исследования, работать официально, но часть зарплаты получать «в конверте» согласились бы более половины опрошенных: как среди работодателей, так и среди наемных работников, самозанятых и безработных. Социологи объясняют это тем, что из-за частых изменений законодательства и повышения налогов правительство стимулирует «теневые» отношения.
В то же время среди тех, кто не работает, только 46% опрошенных соглашаются на зарплату «в конверте».
Также 78% украинцев отметили, что основным критерием в работе для них является заработная плата.
Напомним, что народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции «Слуги народа» получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.
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59,8% опрошенных украинцев хотят работать официально, однако при этом часть заработной платы получать неофициально - «в конверте».
Об этом идет речь в общенациональном исследовании социологической службы «Центр Разумкова».
По данным исследования, работать официально, но часть зарплаты получать «в конверте» согласились бы более половины опрошенных: как среди работодателей, так и среди наемных работников, самозанятых и безработных. Социологи объясняют это тем, что из-за частых изменений законодательства и повышения налогов правительство стимулирует «теневые» отношения.
В то же время среди тех, кто не работает, только 46% опрошенных соглашаются на зарплату «в конверте».
Также 78% украинцев отметили, что основным критерием в работе для них является заработная плата.
Напомним, что народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции «Слуги народа» получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.