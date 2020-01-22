Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав пяти районных государственных администраций Одесской области.

Распоряжения о назначении опубликованы на сайте Президента Украины.

Саратскую РГА возглавил предприниматель Евгений Кабатов. Как сообщает местной интернет-издание Думская, опыта госслужбы у него нет, зато есть фирма «Энерго-Центр KG» (Харьков).

По информации издания фирма «является одним из ведущих предприятий на востоке Украины, осуществляющих проектирование, строительство, электромонтаж и сервисное обслуживание объектов энергетики».