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Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав пяти районных государственных администраций Одесской области.
Распоряжения о назначении опубликованы на сайте Президента Украины.
Саратскую РГА возглавил предприниматель Евгений Кабатов. Как сообщает местной интернет-издание Думская, опыта госслужбы у него нет, зато есть фирма «Энерго-Центр KG» (Харьков).
По информации издания фирма «является одним из ведущих предприятий на востоке Украины, осуществляющих проектирование, строительство, электромонтаж и сервисное обслуживание объектов энергетики».
Главой Ренийской райгосадминистрации стал Вадим Юдов, который до этого занимал должность заведующего сектором государственной квалификационной комиссии Херсонского регионального филиала Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Кроме того, он задекларировал зарплату, полученную в 2018 году в судоходной компании Bomar G LLC.
Председателем Любашевской РГА назначен Геннадий Бамбура которому принадлежит местная агрофирма «Церера». Ранее он возглавлял любашевское отделение «ПриватБанка», потом работал в компаниях «Вендор Финанс» и «Украинская микрофинансовая сеть». Его супруга Татьяна работает в райгосадминистрации на должности замначальника отдела персонифицированного учета лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда.
Килийскую РГА возглавил бизнесмен Вячеслав Семенюк. Ему принадлежит 50% уставного капитала в компании ООО «СК «Транс», которая занимается продажей и техобслуживанием транспортных средств.
В Белгороде-Днестровском главой администрации назначен экс-милиционер Анна Яцишена — помощницу нардепа Алексея Леонова. В милиции она дослужилась до звания подполковника, была старшим следователем Приморского райотдела.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав пяти районных государственных администраций Одесской области.
Распоряжения о назначении опубликованы на сайте Президента Украины.
Саратскую РГА возглавил предприниматель Евгений Кабатов. Как сообщает местной интернет-издание Думская, опыта госслужбы у него нет, зато есть фирма «Энерго-Центр KG» (Харьков).
По информации издания фирма «является одним из ведущих предприятий на востоке Украины, осуществляющих проектирование, строительство, электромонтаж и сервисное обслуживание объектов энергетики».
Главой Ренийской райгосадминистрации стал Вадим Юдов, который до этого занимал должность заведующего сектором государственной квалификационной комиссии Херсонского регионального филиала Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Кроме того, он задекларировал зарплату, полученную в 2018 году в судоходной компании Bomar G LLC.
Председателем Любашевской РГА назначен Геннадий Бамбура которому принадлежит местная агрофирма «Церера». Ранее он возглавлял любашевское отделение «ПриватБанка», потом работал в компаниях «Вендор Финанс» и «Украинская микрофинансовая сеть». Его супруга Татьяна работает в райгосадминистрации на должности замначальника отдела персонифицированного учета лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда.
Килийскую РГА возглавил бизнесмен Вячеслав Семенюк. Ему принадлежит 50% уставного капитала в компании ООО «СК «Транс», которая занимается продажей и техобслуживанием транспортных средств.
В Белгороде-Днестровском главой администрации назначен экс-милиционер Анна Яцишена — помощницу нардепа Алексея Леонова. В милиции она дослужилась до звания подполковника, была старшим следователем Приморского райотдела.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав районных государственных администраций в Николаевской области.