Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал возмущение горожан стихийными свалками. По его словам люди их «сами устраивают, а потом жалуются».

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов во время визита спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Николаев, передает корреспондент НикВести.

— Как у нас образуются свалки в частном секторе. В частном секторе вывозится мусор в определенные дни. Для этого, в день, когда должны вывозиться ТБО, люди должны выйти, вынести пакет с мусором и оставить возле своего дома. Что делают некоторые люди? Они не хотят ждать, берут мусор и, по пути на работу или куда-угодно, выбрасывают его на ближайшем перекрестке. Следующий человек делает точно так же, и образовывается стихийная свалка. Таким образом, люди возле места, в котором они живут, образовывают «свинарники», а потом кричат, что должна городская власть убрать, - рассказал мэр.

Также он добавил, что с помощью видеозаписей, которые сознательные горожане публикуют в соцсетях, регулярно находят нарушителей и штрафуют их.

— Есть отдельная категория, которая приезжает на машинах, и выбрасывает мусор. В группе Contact Center вы можете увидеть этих «героев». Николаевцы снимают их на видео и, благодаря этим видео, мы находим негодяев, штрафуем их по полной программе и применяем к ним административные меры, - отметил городской голова.

Александр Сенкевич рассказал, как в Николаеве планируют бороться со стихийными свалками. На их месте будут устанавливать большие контейнеры. Также он добавил, что ситуация со свалками в центре города всегда существовала, однако на нее мало кто обращал внимание.

— Сегодня «играются» тендера в районах, это пилотный наш проект, на размещение больших контейнеров-лодок. Будет приезжать специальная машина, которая грузит эти контейнеры и выгружает пустые. Вот так мы будем бороться со свалками, - резюмировал он.

Напомним, накануне возле свалки по улице Сенной недалеко от Центрального рынка был установлен большой контейнер. Это вызвало возмущение представителей областной организации «Партии Шария».

В свою очередь, глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 22 января, рассказал, что новый огромный бак был установлен «в качестве переходного периода, чтобы этот мусор не разлетался по всему району», и подобных контейнеров будет закуплено больше.

Как известно, видеоблогер записал обращение к Александру Сенкевичу, в котором заявил, что активисты «Партии Шария» в Николаеве свезут под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.

В ответ на это мэр заявил, что проблема со стихийными свалками в городе возникла из-за того, что в период новогодних праздников прекратили действие договора по вывозу бытового мусора, которые нужно было перезаключить после проведения тендерных процедур.