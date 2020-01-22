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Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что на изготовление «Маргариты» ушло более 400 килограммов теста и 4 часа времени. Пиццу после приготовления порезали на 4 тысячи кусков и продавали прохожим. Вырученные средства владельцы Pellegrini передали пожарной службе штата Новый Южный Уэльс.
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Подписывать нельзя не подписыватьАндрей Яковлев
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что на изготовление «Маргариты» ушло более 400 килограммов теста и 4 часа времени. Пиццу после приготовления порезали на 4 тысячи кусков и продавали прохожим. Вырученные средства владельцы Pellegrini передали пожарной службе штата Новый Южный Уэльс.