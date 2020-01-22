Брат и сестра Пьер и Розмари Мойо, которые владеют рестораном Pellegrini в пригороде австралийского города Сидней, приготовили 103-метровую пиццу «Маргарита», чтобы собрать деньги для спасателей, которые борются с пожарами в Австралии.