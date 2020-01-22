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Во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Они требуют вернуть задолженность по зарплате. По их словам, сумма задолженности на сегодняшний день составляет больше 317 миллионов гривен, а зарплаты за осенние и зимние месяцы выплачиваются лишь частично.
«Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили: руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лесная»), главы ПВО НПГУ шахт «Межиричанская», «Степная» и «Червоноградская» ГП «Львовуголь» — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно», — написал Михаил Волынец.
Напомним, в декабре 2019 года во Львовской области правоохранители провели обыски на ГП «Львовуголь» и задокументировали факты использования труда шахтеров в личных интересах руководством предприятия.
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Во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Они требуют вернуть задолженность по зарплате. По их словам, сумма задолженности на сегодняшний день составляет больше 317 миллионов гривен, а зарплаты за осенние и зимние месяцы выплачиваются лишь частично.
«Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили: руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лесная»), главы ПВО НПГУ шахт «Межиричанская», «Степная» и «Червоноградская» ГП «Львовуголь» — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно», — написал Михаил Волынец.
Напомним, в декабре 2019 года во Львовской области правоохранители провели обыски на ГП «Львовуголь» и задокументировали факты использования труда шахтеров в личных интересах руководством предприятия.