Во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Они требуют вернуть задолженность по зарплате. По их словам, сумма задолженности на сегодняшний день составляет больше 317 миллионов гривен, а зарплаты за осенние и зимние месяцы выплачиваются лишь частично.

«Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили: руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта «Лесная»), главы ПВО НПГУ шахт «Межиричанская», «Степная» и «Червоноградская» ГП «Львовуголь» — Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно», — написал Михаил Волынец.

Напомним, в декабре 2019 года во Львовской области правоохранители провели обыски на ГП «Львовуголь» и задокументировали факты использования труда шахтеров в личных интересах руководством предприятия.