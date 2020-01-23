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По случаю Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания троим жителям Николаева и области.
Об этом говорится в указе Президента Украины № 18/2020.
Почетные звания присвоены:
Ранее сообщалось, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.
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«Океан», туман з пустотою та МордорСтанислав Мартиросов
По случаю Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания троим жителям Николаева и области.
Об этом говорится в указе Президента Украины № 18/2020.
Почетные звания присвоены:
Ранее сообщалось, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.