Американское аэрокосмическое агентство NASA отобрало 9 финалистов в конкурсе имен для нового марсохода, который будет запущен в этом году.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Во вторник, 21 января, NASA опубликовали шорт-лист из 9 имен для нового марсохода, которые были отобраны во время конкурса сочинений “Name the Rover”. В конкурсе принимали участие дети из Соединенных Штатов Америки — от воспитанников детсадов до учеников 12-х классов. В своем сочинении дети должны были предложить имя для марсохода NASA Mars 2020 и написать короткую историю о нем.

Всего почти за 5 месяцев с начала конкурса NASA получили 28 тысяч сочинений, которые рассмотрела группа из почти 4700 судей-добровольцев, состоящая из педагогов, специалистов и энтузиастов космоса со всей страны. Они сперва сузили круг участников до 155 полуфиналистов, после — до 9 финалистов. Вот они:

Выносливость (англ. Endurance) Упорство (англ. Tenacity) Обещание/Перспектива (англ. Promise) Настойчивость (англ. Perseverance) Видение (англ. Vision) Ясность (англ. Clarity) Изобретательность (англ. Ingenuity) Стойкость (англ. Fortitude) Смелость (англ. Courage)

До 27 января на сайте аэрокосмического агентства будет доступен онлайн-опрос, где пользователи Сети смогут отдать голос за тот из 9 вариантов, который понравился им больше всего. Также на сайте можно ознакомиться с сочинениями детей, предложивших эти варианты.

Конкурс завершится в начале марта, когда будет объявлено новое имя марсохода и его автор. Главный призер также получит приглашение увидеть запуск космического корабля со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде.

Напомним, в декабре специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода.