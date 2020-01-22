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Американское аэрокосмическое агентство NASA отобрало 9 финалистов в конкурсе имен для нового марсохода, который будет запущен в этом году.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Во вторник, 21 января, NASA опубликовали шорт-лист из 9 имен для нового марсохода, которые были отобраны во время конкурса сочинений “Name the Rover”. В конкурсе принимали участие дети из Соединенных Штатов Америки — от воспитанников детсадов до учеников 12-х классов. В своем сочинении дети должны были предложить имя для марсохода NASA Mars 2020 и написать короткую историю о нем.
Всего почти за 5 месяцев с начала конкурса NASA получили 28 тысяч сочинений, которые рассмотрела группа из почти 4700 судей-добровольцев, состоящая из педагогов, специалистов и энтузиастов космоса со всей страны. Они сперва сузили круг участников до 155 полуфиналистов, после — до 9 финалистов. Вот они:
До 27 января на сайте аэрокосмического агентства будет доступен онлайн-опрос, где пользователи Сети смогут отдать голос за тот из 9 вариантов, который понравился им больше всего. Также на сайте можно ознакомиться с сочинениями детей, предложивших эти варианты.
Конкурс завершится в начале марта, когда будет объявлено новое имя марсохода и его автор. Главный призер также получит приглашение увидеть запуск космического корабля со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде.
Напомним, в декабре специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода.
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Американское аэрокосмическое агентство NASA отобрало 9 финалистов в конкурсе имен для нового марсохода, который будет запущен в этом году.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Во вторник, 21 января, NASA опубликовали шорт-лист из 9 имен для нового марсохода, которые были отобраны во время конкурса сочинений “Name the Rover”. В конкурсе принимали участие дети из Соединенных Штатов Америки — от воспитанников детсадов до учеников 12-х классов. В своем сочинении дети должны были предложить имя для марсохода NASA Mars 2020 и написать короткую историю о нем.
Всего почти за 5 месяцев с начала конкурса NASA получили 28 тысяч сочинений, которые рассмотрела группа из почти 4700 судей-добровольцев, состоящая из педагогов, специалистов и энтузиастов космоса со всей страны. Они сперва сузили круг участников до 155 полуфиналистов, после — до 9 финалистов. Вот они:
До 27 января на сайте аэрокосмического агентства будет доступен онлайн-опрос, где пользователи Сети смогут отдать голос за тот из 9 вариантов, который понравился им больше всего. Также на сайте можно ознакомиться с сочинениями детей, предложивших эти варианты.
Конкурс завершится в начале марта, когда будет объявлено новое имя марсохода и его автор. Главный призер также получит приглашение увидеть запуск космического корабля со станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде.
Напомним, в декабре специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода.