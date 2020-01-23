Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах Украины.

Политик возмутился тем, что за 28 лет независимости Украины власти до сих пор не выполнила требование Конституции, которое предусмотрено в ст. 92 (исключительно законами устанавливается порядок использования и защиты государственных символов), пишет ZN.ua.

— К большому сожалению, за 28 лет независимости мы не смогли выполнить требование Конституции Украины, что предусмотрено в 92-й статье. У нас нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины. Также мы должны унифицировать порядок использования и защиты символов украинского государства. Эта задача у нас стоит, в том числе, и на эту каденцию ВРУ, потому что мы уже вписали в план законопроектных работ подготовку проекта о государственных символах Украины, порядок их использования и порядок их охраны, – сказал Руслан Стефанчук.

17 января британское издание The Guardian опубликовало перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Великобритании. В список попало изображение украинского Тризуба и символика украинского батальона «Азов». В МИД Украины потребовали объяснений властей Лондона.

В Лондоне незамедлительно признали ошибку, однако пояснили, что праворадикальные группы злоупотребляют национальной символикой в качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие.