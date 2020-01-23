В округе Манхэттен американского города Нью-Йорк начались судебные слушания по существу по делу кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Как сообщает BBC, на первом слушании обвинение и защита изложили свои позиции.

Так, прокурор Меган Хаст заявила, что Вайнштейн был не только «титаном Голливуда, но и насильником». По ее словам, мужчина воспользовался «своей властью и статусом в развлекательной индустрии, чтобы гарантировать молчание [женщин, которые его обвиняют]».

Она подробно изложила показания трех женщин, которые обвинили Вайнштейна в изнасиловании — Мириам Халей, Джессики Ман и Анабель Шоры. Касательно последней преступление произошло настолько давно, что не подлежит расследованию, однако это позволит вызвать ее в суд в качестве свидетеля.

Обвинение утверждает, что Вайнштейн вступал в сексуальные отношения только по обоюдному согласию. По словам адвокатов продюсера, одна из истцов даже называла его «своим типичным бойфрендом».

Сам Вайнштейн на суде признал, что «причинил много боли», но утверждает, что не виновен в инкриминируемых ему преступлениях. Как предполагает BBC, он вряд ли будет давать показания в суде.

Напомним, ранее продюсер Харви Вайнштейн предварительно договорился о мировом соглашении на 44 миллиона долларов с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах.

Также ранее сообщалось, что американского продюсера Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств.