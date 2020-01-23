Такие данные содержатся в результатах проведенной электронной переписи населения, которую провели на неоккупированной части территории Украины на основании данных операторов мобильной связи и государственных реестров, передает Громадське.

Как отмечается, женщины по численности преобладают мужчин почти во всех возрастных группах. В то же время среди детей и людей в возрасте до 24 лет мужчин больше. Так, мальчиков в возрасте до 14 лет больше девушек на 173 тысячи Среди людей в возрасте 14-24 года мужское население преобладает женское на 104 тысяч человек.

В то же время среди людей трудоспособного возраста и пожилых людей количество женщин больше: в возрасте 25-54 лет женское население составляет 8,346 миллионов человек, а мужское – 8,112 миллионов человек. Среди украинцев в возрасте 55-64 года доля женщин 2,982 миллиона, а мужчин – 2,261 миллиона.

Наиболее существенная разница в численности мужчин и женщин наблюдается в возрастной группе 65 лет и больше. Так, среди пожилых людей женщин почти вдвое больше, чем мужчин: 4,149 миллиона женщин против 2,099 миллиона мужчин.

По данным переписи, трудоспособное население Украины (в возрасте 15-64 года) по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 21,7 миллион человек или более 2/3 населения Украины.

Напомним, Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.