За последние 10 лет из Украины выехали и не вернулись на родину 3,8 миллионов граждан.

Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает УНН.

— Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество за последние 10 лет поехало и не вернулось. За последние 10 лет у нас получилось 3,8 миллионов человек. Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос. Это открытая статистика, - рассказал Дмитрий Дубилет.

Напомним, что за 5 лет из Крыма в Украину выехали около 35 тысяч переселенцев.