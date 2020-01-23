|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
За последние 10 лет из Украины выехали и не вернулись на родину 3,8 миллионов граждан.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает УНН.
— Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество за последние 10 лет поехало и не вернулось. За последние 10 лет у нас получилось 3,8 миллионов человек. Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос. Это открытая статистика, - рассказал Дмитрий Дубилет.
Напомним, что за 5 лет из Крыма в Украину выехали около 35 тысяч переселенцев.
За последние 10 лет из Украины выехали и не вернулись на родину 3,8 миллионов граждан.
Об этом рассказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции о результатах оценки численности наличного населения Украины, передает УНН.
— Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество за последние 10 лет поехало и не вернулось. За последние 10 лет у нас получилось 3,8 миллионов человек. Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос. Это открытая статистика, - рассказал Дмитрий Дубилет.
Напомним, что за 5 лет из Крыма в Украину выехали около 35 тысяч переселенцев.