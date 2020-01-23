|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:45
|Заход солнца:
|16:34
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.15 грн
|24.55 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
Сегодня, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Примечательно, что по данным Украинского гидромедцентра, 23 января в Николаеве снег не прогнозировали. Температура воздуха в течение дня ожидается в районе от +1 до +3 градусов по .
Сегодня, в Николаеве с самого утра наблюдались сильные порывы ветра, и температура воздуха около +1/3 градусов. Начиная с 13:30 ветер стал усиливаться и начался снегопад, однако из-за плюсовой температуры снег сразу же тает.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры отдаст почти 20 миллионов гривен коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог» за содержание дорог в зимнее время.
Сегодня, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Примечательно, что по данным Украинского гидромедцентра, 23 января в Николаеве снег не прогнозировали. Температура воздуха в течение дня ожидается в районе от +1 до +3 градусов по .
Сегодня, в Николаеве с самого утра наблюдались сильные порывы ветра, и температура воздуха около +1/3 градусов. Начиная с 13:30 ветер стал усиливаться и начался снегопад, однако из-за плюсовой температуры снег сразу же тает.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры отдаст почти 20 миллионов гривен коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог» за содержание дорог в зимнее время.