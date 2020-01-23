Сегодня, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Примечательно, что по данным Украинского гидромедцентра, 23 января в Николаеве снег не прогнозировали. Температура воздуха в течение дня ожидается в районе от +1 до +3 градусов по .

Сегодня, в Николаеве с самого утра наблюдались сильные порывы ветра, и температура воздуха около +1/3 градусов. Начиная с 13:30 ветер стал усиливаться и начался снегопад, однако из-за плюсовой температуры снег сразу же тает.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры отдаст почти 20 миллионов гривен коммунальному предприятию «ЭЛУ автодорог» за содержание дорог в зимнее время.