В Николаеве в школе №57 двух учеников не пустили на праздничное мероприятие в честь 101-й годовщины Дня Соборности Украины, так как они были не в вышиванках.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала мама девочки, которую не пустили на праздник.

— Нахожусь в маленьком шоке. Дочь пришла со школы и сообщила, что ее не пустили на школьный праздник из-за того, что она не соответствует нормам школьного лука. Сидела с таким же одноклассником в соседнем классе. Отщепенцы, блин. А какую цель преследует школа? Научить чему? Быть как все? Повиноваться беспрекословно, – написала девушка.

После огласки ситуации изначальный текст публикации был изменен. Мама ребенка сообщила, что ей позвонила учительница и извинилась за инцидент и заявила о своем возможном увольнении.

— Позвонила учитель, она извинялась и говорит, что мой пост вызвал в городе резонанс, и у нее сейчас единственный выход - уволиться. Такого развития событий я не желаю. Учителем очень довольны. Вопрос формы, надеюсь, после этого будет иметь другой уже вид, – отметила девушка.

Напомним, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.