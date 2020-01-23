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Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».
Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.
Как отметили в пресс-службе, в составе Deutsche Bahn работает консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, которая занимается проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта.
Эта компания будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» в предпринимательских и технических вопросах. Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в предварительном соглашении, подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.
— О деталях еще предстоит договариваться, но политическое решение по этому поводу уже принято, - заявил Алексей Гончарук.
Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».
Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.
Как отметили в пресс-службе, в составе Deutsche Bahn работает консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, которая занимается проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта.
Эта компания будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» в предпринимательских и технических вопросах. Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в предварительном соглашении, подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
По информации Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.
— О деталях еще предстоит договариваться, но политическое решение по этому поводу уже принято, - заявил Алексей Гончарук.