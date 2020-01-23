В акушерско-гинекологическом отделении Николаевской областной клинической больницы за 2019 год появились на свет 422 ребенка, при этом успешно принято 405 родов (28 - многоплодные).

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Основными задачами отделения являются: оказание специализированной стационарной акушерско-гинекологической, неонатологической помощи, в том числе неотложной, а также помощи беременным с акушерской, экстрагенитальной патологией группы высокого и крайне высокой степени риска.

Важным задачами также является внедрение в практику современных средств профилактики, диагностики и лечения осложнений беременности, ведения родов и послеродового периода, своевременное направление пациентов на более высокий уровень оказания медицинской помощи в соответствии с определенными уровнями оказания населению стационарной акушерско-гинекологической и неонатологической помощи и тому подобное.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года в Николаевской области произошло снижение ранней неонатальной летальности (от рождения до 6 дней) на 35%, неонатальной (от рождения до 28 дней) - на 21%. Показатели летальности ниже общеукраинских в 1,5 раза.

Выживание детей с экстремально низким весом (0,500-0,999 г) составила 42,8%, при показателе ВОЗ для постсоветских стран 20%.

Пресс-релиз