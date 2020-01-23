Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

— Сейчас существует полная безопасность в иранском небе для международных рейсов, и это всегда было известно в мире. Этот фактор полной безопасности не ставится под сомнение, – сказал Мохаммад Эслами.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) призвало европейские авиалинии избегать воздушного пространства Ирана после катастрофы самолета МАУ.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все причастные к сбивания самолета МАУ будут наказаны. В стране уже задержали нескольких лиц, которые могут быть причастны к этой трагедии.